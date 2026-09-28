MotoGP Indonesia 2026 Makin Dekat, Giant Helmet di Bundaran HI Jadi Penanda
jpnn.com - Euforia MotoGP Indonesia 2026 mulai terasa di tengah masyarakat.
Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Warokka mengatakan berbagai kegiatan disiapkan untuk menyemarakkan atmosfer menuju balapan di Jakarta.
Salah satunya dengan menghadirkan Giant Helmet di kawasan Bundaran HI. Miniatur helm tersebut menjadi bagian dari rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.
Kehadiran Giant Helmet diharapkan dapat membawa atmosfer MotoGP lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mengajak mereka merasakan euforia menuju balapan yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Kami ingin semangat menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tidak hanya terasa di Mandalika, tetapi juga hadir di tengah masyarakat Indonesia," ujar Troy.
"Giant Helmet di Bundaran HI menjadi salah satu simbol bahwa kami sedang menuju perhelatan besar."
Persiapan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 saat ini telah mencapai 95 persen.
Tahapan tersebut memasuki proses final check untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan siap menghadapi race week.
Euforia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika semakin terasa menjelang penyelenggaran di tengah masyarakat
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