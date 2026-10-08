MotoGP Indonesia 2026: Mandalika Selalu Spesial bagi Fabio Quartararo, Kenapa?
jpnn.com - Fabio Quartararo menyambut MotoGP Indonesia 2026 dengan antusiasme tinggi.
Rider Monster Energy Yamaha itu memiliki alasan tersendiri mengapa Mandalika selalu menjadi salah satu seri yang dinantikan.
Bagi Quartararo, pengalaman di Indonesia bukan hanya soal persaingan di lintasan. Sambutan penggemar juga memberikan warna berbeda ketika para pembalap menjalani balapan di Mandalika.
"Saya selalu menikmati ketika kembali ke Indonesia. Energi dari para penggemar di sini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan," ucapnya.
Punya Kenangan Positif
Selain atmosfer, karakter Sirkuit Mandalika juga menjadi daya tarik bagi Quartararo.
Pembalap asal Prancis itu menilai layout lintasan tersebut menyenangkan dan pernah memberikan hasil positif dalam beberapa penampilan sebelumnya.
"Mandalika merupakan sirkuit yang saya sukai. Karakternya mengalir dan saya memiliki pengalaman yang cukup bagus di sini," tambahnya.
MotoGP Indonesia 2026 pun menjadi kesempatan Quartararo dan Yamaha melanjutkan momentum tersebut di hadapan ribuan penggemar Indonesia.(yamaha/del/jpnn)
Fabio Quartararo menyambut MotoGP Indonesia 2026 dengan antusiasme tinggi. Ternyata ini alasannya.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
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