menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Indonesia 2026: Mandalika Selalu Spesial bagi Fabio Quartararo, Kenapa?

MotoGP Indonesia 2026: Mandalika Selalu Spesial bagi Fabio Quartararo, Kenapa?

MotoGP Indonesia 2026: Mandalika Selalu Spesial bagi Fabio Quartararo, Kenapa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Foto: JOSE JORDAN/AFP.

jpnn.com - Fabio Quartararo menyambut MotoGP Indonesia 2026 dengan antusiasme tinggi.

Rider Monster Energy Yamaha itu memiliki alasan tersendiri mengapa Mandalika selalu menjadi salah satu seri yang dinantikan.

Bagi Quartararo, pengalaman di Indonesia bukan hanya soal persaingan di lintasan. Sambutan penggemar juga memberikan warna berbeda ketika para pembalap menjalani balapan di Mandalika.

Baca Juga:

"Saya selalu menikmati ketika kembali ke Indonesia. Energi dari para penggemar di sini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan," ucapnya.

Punya Kenangan Positif

Selain atmosfer, karakter Sirkuit Mandalika juga menjadi daya tarik bagi Quartararo.

Pembalap asal Prancis itu menilai layout lintasan tersebut menyenangkan dan pernah memberikan hasil positif dalam beberapa penampilan sebelumnya.

Baca Juga:

"Mandalika merupakan sirkuit yang saya sukai. Karakternya mengalir dan saya memiliki pengalaman yang cukup bagus di sini," tambahnya.

MotoGP Indonesia 2026 pun menjadi kesempatan Quartararo dan Yamaha melanjutkan momentum tersebut di hadapan ribuan penggemar Indonesia.(yamaha/del/jpnn)

Fabio Quartararo menyambut MotoGP Indonesia 2026 dengan antusiasme tinggi. Ternyata ini alasannya.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI