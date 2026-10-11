MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Bisa Akhiri Kutukan Mandalika?
jpnn.com - Marc Marquez membuka peluang menghapus catatan buruknya di Sirkuit Mandalika setelah menjuarai sprint race MotoGP Indonesia 2026, Sabtu (10/10/2026).
Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap Ducati itu. Sebelumnya, posisi ketiga pada sprint race 2024 merupakan hasil terbaiknya di Mandalika.
Marquez juga belum pernah mengumpulkan poin dalam balapan utama di sirkuit tersebut. Sejumlah insiden, termasuk kecelakaan dan cedera, selalu menghalanginya menyelesaikan balapan.
Modal Penting untuk Balapan Utama
Kemenangan pada Sabtu menjadi bekal berharga bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama, Minggu (11/10/2026).
Namun, Marquez masih harus membuktikan bahwa hasil positif tersebut bisa berlanjut dalam balapan yang lebih panjang.
Hasil sprint race juga mengubah persaingan klasemen MotoGP 2026. Marquez kini memimpin dengan 343 poin, unggul empat angka atas Jorge Martin.
Martin sebenarnya sempat mengendalikan balapan dengan keunggulan hingga 1,7 detik. Namun, posisinya merosot ketika Marquez menyalipnya saat lomba menyisakan lima putaran.
Martin akhirnya finis keempat setelah turut dilewati Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio.
Marc Marquez membuka peluang menghapus catatan buruknya di Sirkuit Mandalika setelah menjuarai sprint race MotoGP Indonesia 2026
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