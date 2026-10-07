MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Dibayangi Rekor Buruk, Ducati Punya Skenario

jpnn.com - Ducati sudah memperhitungkan andai Marc Marquez tidak mendapatkan hasil maksimal pada MotoGP Indonesia 2026

Manajer Tim Ducati Davide Tardozzi menilai kehilangan sekitar 10 hingga 12 poin di Mandalika masih bisa diterima dalam persaingan musim ini.

Sikap tersebut cukup menarik mengingat Marquez sedang berada dalam posisi penting.

Pembalap asal Spanyol itu hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026 setelah tampil sempurna di Jepang.

"Ketika kami kehilangan sekitar 10 atau 12 poin di Mandalika, situasi tersebut masih bisa dianggap sebagai hasil yang wajar," ucap Tardozzi.

Mandalika Jadi Momok Marquez

Ada alasan Ducati tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada Marquez. Rekam jejaknya di Mandalika memang jauh dari ideal.

Sejak Indonesia kembali menjadi bagian dari kalender MotoGP, Marquez belum pernah menyelesaikan balapan utama di Sirkuit Mandalika. Tiga penampilannya berakhir dengan kecelakaan.

Pada MotoGP Indonesia 2025, Marquez bahkan mengalami insiden serius yang membuatnya mengalami cedera patah tulang selangka.