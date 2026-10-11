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MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Menang Sprint Race, tapi Mengalami Hal Tak Terduga

MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Menang Sprint Race, tapi Mengalami Hal Tak Terduga
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Pembalap Ducati Marc Marquez. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP.

jpnn.com - Marc Marquez meraih kemenangan sprint race MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10/2026).

Namun, hasil positif tersebut diwarnai pengalaman tak biasa setelah pembalap Ducati itu mengaku sempat merasa pusing seusai balapan.

Marquez menyebut kondisi tersebut belum pernah dialaminya sepanjang karier. Padahal, ia baru saja menyelesaikan balapan yang berlangsung ketat dan menguras tenaga.

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"Saya merasakan pusing setelah naik podium. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Namun, setelah beristirahat dan melakukan beberapa hal untuk memulihkan kondisi, saya mulai merasa normal kembali," ucapnya.

Marquez Sebut Sprint Race seperti Mimpi Buruk

Balapan di Mandalika berlangsung penuh drama. Jorge Martin sempat memimpin, tetapi masalah tekanan ban diduga membuatnya kehilangan posisi terdepan.

Marquez pun mengambil kesempatan untuk merebut kemenangan, sementara Martin akhirnya finis di urutan keempat setelah melakukan kesalahan.

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Marquez mengakui intensitas balapan membuatnya harus mengerahkan kemampuan maksimal. Dia juga berusaha segera memulihkan kondisi agar tetap siap menghadapi balapan utama pada Minggu

"Setelah podium, saya mencoba mendinginkan tubuh dan memulihkan diri. Rasanya seperti melewati situasi yang sangat berat," tambahnya.

Marc Marquez menang Sprint Race MotoGP Indonesia 2026 di Mandalika, tetapi justru mengalami hal tak terduga usai naik podium. Apa yang terjadi?

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