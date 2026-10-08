MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Ungkap Fakta Pahit soal Mandalika

jpnn.com - Marc Marquez tidak menutup-nutupi catatan buruknya ketika berbicara tentang Sirkuit Mandalika menjelang MotoGP Indonesia 2026.

Namun, pembalap Ducati Lenovo itu datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan di Motegi.

Hasil tersebut membuat Marquez hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin.

Akan tetapi, Mandalika menyimpan cerita berbeda bagi Marquez. Dalam empat Grand Prix Indonesia sebelumnya, The Baby Alien belum pernah mencetak poin dalam balapan utama.

"Indonesia memang belum memberikan hasil seperti yang kami harapkan. Saya belum pernah menyelesaikan balapan utama di sini, jadi akhir pekan ini menjadi kesempatan untuk mengubah cerita tersebut," ucapnya.

Mandalika Belum Bersahabat

Marquez pernah absen pada balapan perdana MotoGP Indonesia pada 2022 akibat cedera setelah mengalami kecelakaan saat pemanasan.

Setahun kemudian, Marquez kembali gagal finis. Pada 2024, rider asal Spanyol itu memang berhasil menyelesaikan sprint race di posisi ketiga, tetapi balapan utama berakhir setelah motornya mengalami masalah mesin.

Musim lalu, nasib buruk kembali menghampirinya. Marquez ditabrak Marco Bezzecchi pada lap pertama hingga mengalami cedera bahu dan harus mengakhiri musim lebih cepat.