MotoGP Indonesia 2026: Marco Bezzecchi Kuasai Mandalika, Marc Marquez Kehilangan Takhta

jpnn.com - Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang balapan utama MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026).

Sementara itu, Jorge Martin memanfaatkan hasil balapan untuk kembali memimpin klasemen sementara.

Martin finis di posisi ketiga dan mengamankan tambahan 16 poin. Kini, Martin mengumpulkan 355 poin, unggul dua angka atas Marc Marquez yang harus puas menyelesaikan balapan di urutan keenam.

Bezzecchi Berjaya di Mandalika

Sementara itu, Bezzecchi berhasil mengamankan kemenangan, disusul Raul Fernandez di posisi kedua.

Hasil tersebut menambah koleksi poin Bezzecchi menjadi 309, tetapi belum cukup untuk mengangkatnya dari peringkat ketiga klasemen.

Di belakang tiga pembalap teratas, Ai Ogura finis keempat di Mandalika dan mengoleksi 259 poin. Dia hanya unggul satu angka atas Pedro Acosta yang menyelesaikan balapan di posisi kelima.

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Martin Kembali Memimpin Klasemen

Hasil di Mandalika membuat persaingan gelar MotoGP 2026 kembali memanas. Martin kini berada di posisi teratas, sedangkan Marquez harus tergusur dari puncak dan mengejar selisih dua poin menjelang seri berikutnya.

Hasil balapan di Indonesia menjadi perkembangan penting dalam perebutan gelar. Dengan selisih poin yang tipis, setiap seri berikutnya berpotensi kembali mengubah posisi para pembalap di klasemen.(del/jpnn)