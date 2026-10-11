MotoGP Indonesia 2026: Marco Bezzecchi Menang, Rekor Unik Mandalika Berlanjut

jpnn.com - Marco Bezzecchi menambah namanya dalam daftar pemenang MotoGP Indonesia setelah menjuarai balapan utama di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026).

Hasil tersebut sekaligus mempertahankan catatan unik sejak MotoGP kembali digelar di Indonesia pada 2022.

Dalam lima edisi balapan utama, belum ada pembalap yang mampu merebut kemenangan lebih dari satu kali. Setiap musim selalu menghadirkan nama baru di podium tertinggi.

Lima Musim, Lima Pemenang Berbeda

Miguel Oliveira membuka daftar pemenang pada 2022. Setahun kemudian, giliran Francesco Bagnaia yang berjaya, sebelum Jorge Martin mengambil alih sorotan pada 2024.

Fermin Aldeguer menjadi pemenang pada 2025. Namun, dia gagal mempertahankan gelarnya setelah mengalami kecelakaan pada putaran kedua balapan tahun ini.

Bezzecchi kemudian melanjutkan tradisi tersebut. Dia mengambil alih posisi terdepan dari Raul Fernandez pada putaran ke-18 dan mempertahankannya hingga finis.

Ada Pembalap yang Berulang Kali Naik Podium

Meski kemenangan selalu berganti, sejumlah pembalap mampu beberapa kali finis di tiga besar Mandalika.

Fabio Quartararo meraih posisi kedua pada 2022 dan peringkat ketiga pada 2023. Bagnaia juga pernah naik podium pada 2023 dan 2024, sedangkan Pedro Acosta finis kedua pada 2024 dan 2025.