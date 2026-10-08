MotoGP Indonesia 2026: Misi Marc Marquez Rebut Puncak Dibayangi Rekor Buruk

jpnn.com - Marc Marquez punya kesempatan besar kembali memimpin klasemen saat menghadapi MotoGP Indonesia 2026.

Pembalap Ducati tersebut datang dengan momentum positif setelah memenangi MotoGP Jepang di Motegi. Hasil itu membuat Marquez kini berada di posisi kedua dengan selisih hanya dua poin dari Jorge Martin.

Kemenangan di Mandalika bisa langsung mengubah posisi persaingan. Namun, ada satu persoalan yang membuat misi tersebut tidak mudah.

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Mandalika Belum Bersahabat

Marquez belum pernah menyelesaikan balapan utama MotoGP di Mandalika. Dalam empat edisi sebelumnya, berbagai persoalan selalu menggagalkan langkahnya menuju garis finis.

Pada 2022, Marquez harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi pemanasan. Setahun kemudian, dia kembali gagal finis akibat terjatuh di Tikungan 13.

Masalah berbeda terjadi pada 2024 ketika motor Ducati miliknya mengalami gangguan mesin. Adapun pada 2025, balapan Marquez berakhir setelah motornya terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi.

Ada Tantangan dari Karakter Sirkuit

Persoalan Marquez bukan hanya soal rekam jejak. Karakter Mandalika juga menuntut adaptasi karena lintasan tersebut memiliki banyak tikungan ke kanan.

Kondisi itu membuat akhir pekan MotoGP Indonesia 2026 menjadi ujian penting bagi pembalap berjulukan The Baby Alien tersebut.