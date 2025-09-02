menu
MotoGP Indonesia Dikelola Langsung Kemenpora, Menpora Dito Pastikan Dukungan Penuh
Menpora Dito Ariotedjo. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai tahun ini resmi mengelola penyelenggaraan ajang balap motor MotoGP Indonesia di Nusa Tenggara Barat.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menegaskan pemerintah sepenuhnya berkomitmen memastikan keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2025 dan seterusnya.

"Acara ini menjadi prioritas nasional karena dampaknya yang signifikan bagi pariwisata, citra internasional, dan pertumbuhan ekonomi regional," kata Dito Ariotedjo dalam rapat virtual bersama Injourney, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Chief Sporting Officer Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, MotoGP Indonesia bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga sarana strategis memperkuat citra Indonesia di panggung global, mendorong pertumbuhan pariwisata, dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Mulai tahun ini, kata dia, MotoGP Indonesia secara resmi dikelola langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga pihaknya memberikan perhatian penuh untuk berbagai persiapan dalam menyukseskan ajang tersebut.

Menpora juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang dengan Dorna Sports. Bahkan, pemerintah membuka peluang pengembangan sirkuit baru di wilayah lain sebagai bagian dari peta jalan pengembangan olahraga balap motor di Tanah Air.

"MotoGP bukan hanya olahraga, melainkan platform global untuk menunjukkan Indonesia sebagai bangsa modern, terbuka, dan kompetitif di kancah internasional," katanya.

Sementara itu Direktur Utama ITDC Ari Respati menjelaskan rapat bersama tersebut menjadi tonggak penting dalam proses transisi kewenangan penyelenggaraan dari pihaknya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

