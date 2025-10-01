MotoGP Indonesia: Jorge Martin Naik Meja Operasi, Mandalika Kehilangan Juara Bertahan
jpnn.com - Juara bertahan Jorge Martin dipastikan tidak turun pada MotoGP Indonesia 2025 yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 3 sampai 5 Oktober mendatang.
Pembalap Aprilia itu masih dalam tahap pemulihan selepas menjalani operasi patah tulang selangka kanan imbas kecelakaan pada sesi sprint race MotoGP Jepang, pekan lalu.
Martin terbang kembali ke Barcelona setelah insiden di Motegi dan menjalani tindakan medis di Hospital Universitari Dexeus.
Operasi dipimpin langsung oleh dokter spesialis MotoGP Dr. Xavier Mir pada Selasa pagi waktu setempat.
Aprilia memastikan tidak akan menurunkan pembalap pengganti di Mandalika.
Namun, jika proses pemulihan Martin berlangsung lebih lama, Lorenzo Savadori yang berstatus pembalap uji bisa dipanggil untuk mengisi kekosongan.
Musim Berat untuk Jorge Martin
Kecelakaan di Motegi menambah daftar cedera Martin musim ini. Tercatat, itu adalah cedera keempat yang dia alami sepanjang 2025.
Situasi ini menghambut perjuangannya mempertahankan gelar dunia. Martin harus rela melihat trofi MotoGP 2025 jatuh ke tangan Marc Marquez.
