menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Indonesia: Jorge Martin Sudah, Marc Marquez Belum

MotoGP Indonesia: Jorge Martin Sudah, Marc Marquez Belum

MotoGP Indonesia: Jorge Martin Sudah, Marc Marquez Belum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Foto: motogpindonesia

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin sudah berada di Nusa Tenggara Barat untuk bersiap melakoni MotoGP Indonesia akhir pekan ini.

"Hari ini sejumlah pembalap dan kru MotoGP Indonesia mulai berdatangan," kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ananda Mikola di Lombok Tengah, Senin (5/10).

Sejumlah pembalap beserta kru yang akan mengikuti MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok.

Baca Juga:

Ananda menjelaskan bahwa kedatangan pembalap terbagi dalam beberapa kelompok.

"Pembalap hari ini tiga kloter atau sekitar 12 pembalap. Besok (Selasa, hari ini) malam pembalap dan kru datang semua," ujarnya

Dia mengatakan bahwa selain Jorge Martin, Francesco 'Pecco' Bagnaia pun sudah mendarat di NTB.

Baca Juga:

Sementara itu, Marc Marquez dijadwalkan transit Jakarta sebelum menuju Lombok.

"Marquez tiba besok malam," katanya.

Lihat lagi jadwal lengkap MotoGP Indonesia 2026. Logistik dan pembalap sudah berdatangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI