MotoGP Indonesia: Jorge Martin Sudah, Marc Marquez Belum

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin sudah berada di Nusa Tenggara Barat untuk bersiap melakoni MotoGP Indonesia akhir pekan ini.

"Hari ini sejumlah pembalap dan kru MotoGP Indonesia mulai berdatangan," kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ananda Mikola di Lombok Tengah, Senin (5/10).

Sejumlah pembalap beserta kru yang akan mengikuti MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok.

Ananda menjelaskan bahwa kedatangan pembalap terbagi dalam beberapa kelompok.

"Pembalap hari ini tiga kloter atau sekitar 12 pembalap. Besok (Selasa, hari ini) malam pembalap dan kru datang semua," ujarnya

Dia mengatakan bahwa selain Jorge Martin, Francesco 'Pecco' Bagnaia pun sudah mendarat di NTB.

Sementara itu, Marc Marquez dijadwalkan transit Jakarta sebelum menuju Lombok.

"Marquez tiba besok malam," katanya.