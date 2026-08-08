MotoGP Inggris 2026: Ai Ogura Memburu Gelar, Bos Trackhouse Justru Santai

jpnn.com - Ai Ogura datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan modal kuat setelah menempati posisi kedua klasemen sementara.

Namun, pemilik Trackhouse MotoGP Justin Marks justru memilih tidak terburu-buru membicarakan peluang timnya dalam perebutan gelar.

Ogura akan menghadapi GP Inggris di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026). Performa pembalap Jepang itu menjadi salah satu kejutan musim ini setelah mampu bersaing di papan atas.

"Kami belum perlu memikirkan gelar juara dunia. Musim masih panjang dan fokus utama kami adalah menjalani setiap balapan dengan persiapan serta eksekusi sebaik mungkin," jelas Marks.

Trackhouse Pilih Fokus Balapan

Trackhouse saat ini juga berada di posisi kedua klasemen tim. Selain Ogura, Raul Fernandez tampil kompetitif dan menempati peringkat keenam klasemen.

Marks menegaskan timnya baru akan mulai memikirkan gelar ketika masih berada dalam persaingan hingga seri terakhir di Valencia.

"Jika kami terus melakukan semuanya dengan benar, semoga kami tetap berada dalam persaingan sampai Valencia. Kalau itu terjadi, barulah kami bisa mulai berbicara serius mengenai kejuaraan," katanya.

Namun, di tengah perjalanan tersebut, Trackhouse juga harus bersiap kehilangan Ogura. Pembalap berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan Yamaha pada 2027.