MotoGP Inggris 2026: Ai Ogura Memburu Gelar, Bos Trackhouse Justru Santai
jpnn.com - Ai Ogura datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan modal kuat setelah menempati posisi kedua klasemen sementara.
Namun, pemilik Trackhouse MotoGP Justin Marks justru memilih tidak terburu-buru membicarakan peluang timnya dalam perebutan gelar.
Ogura akan menghadapi GP Inggris di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026). Performa pembalap Jepang itu menjadi salah satu kejutan musim ini setelah mampu bersaing di papan atas.
"Kami belum perlu memikirkan gelar juara dunia. Musim masih panjang dan fokus utama kami adalah menjalani setiap balapan dengan persiapan serta eksekusi sebaik mungkin," jelas Marks.
Trackhouse Pilih Fokus Balapan
Trackhouse saat ini juga berada di posisi kedua klasemen tim. Selain Ogura, Raul Fernandez tampil kompetitif dan menempati peringkat keenam klasemen.
Marks menegaskan timnya baru akan mulai memikirkan gelar ketika masih berada dalam persaingan hingga seri terakhir di Valencia.
"Jika kami terus melakukan semuanya dengan benar, semoga kami tetap berada dalam persaingan sampai Valencia. Kalau itu terjadi, barulah kami bisa mulai berbicara serius mengenai kejuaraan," katanya.
Namun, di tengah perjalanan tersebut, Trackhouse juga harus bersiap kehilangan Ogura. Pembalap berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan Yamaha pada 2027.
Ai Ogura datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan modal kuat setelah menempati posisi kedua klasemen sementara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Klasemen MotoGP Setelah Sprint di Inggris dan Pernyataan Jorge Martin
- MotoGP: Fabio Quartararo Pilih Honda, Ternyata Sempat Dapat Godaan dari Tim Lain
- MotoGP Inggris 2026: Jorge Martin Rebut Pole Position, Marc Marquez Terlempar
- Gagal Tembus Top 5 saat Latihan, Marc Marquez Pesimistis Naik Podium MotoGP Inggris
- MotoGP Inggris 2026: Pecco Bagnaia Kembali, Silverstone Langsung Kasih Ujian Berat
- FP1 MotoGP Inggris 2026: Alex Marquez Kuasai Silverstone