MotoGP Inggris 2026: Alex Marquez Buang Podium, Tumpahkan Penyesalan

jpnn.com - Alex Marquez harus puas finis di posisi keempat MotoGP Inggris 2026.

Hasil tersebut terasa mengecewakan bagi Alex karena podium sebenarnya berada dalam jangkauannya.

Tampil di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) malam WIB, rider Gresini Racing itu mampu melesat meski mengawali balapan dari posisi ketujuh.

Kecepatan yang ditunjukkannya bahkan membawa Alex masuk ke persaingan tiga besar. Namun, peluang tersebut sirna setelah dia melakukan kesalahan di Tikungan 1.

Kesalahan yang Mengubah Balapan

Alex sempat berada di posisi ketiga setelah berhasil melewati Marco Bezzecchi. Situasi itu membuat podium terlihat makin realistis.

Namun, kesalahan saat pengereman membuatnya kehilangan kendali dan turun ke posisi kelima.

"Saya merasa hasil ini sangat mengecewakan karena podium sebenarnya bisa kami dapatkan. Kesalahan kecil dalam pengereman membuat peluang tersebut hilang begitu saja," ucapnya.

Alex kemudian kembali mendekati Bezzecchi dan menghabiskan tujuh lap untuk masuk lagi ke persaingan posisi ketiga.