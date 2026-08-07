MotoGP Inggris 2026: Fabio Quartararo Datang dengan Misi Menuntaskan Luka Lama

jpnn.com - Silverstone kembali menanti Fabio Quartararo pada MotoGP Inggris 2026.

Rider asal Prancis itu datang ke Negeri Ratu Elizabeth dengan tekad mengubah cerita yang pernah berakhir begitu menyakitkan.

Pada edisi musim lalu, Quartararo tampil sebagai kandidat kuat pemenang.

Quartararo Punya Kenangan Pahit

Pembalap Yamaha itu memimpin balapan dan tampak berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri paceklik kemenangan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun, harapan tersebut sirna bukan karena kesalahan sendiri ataupun duel dengan rival. Gangguan teknis pada motor Yamaha membuatnya kehilangan kesempatan yang sudah berada dalam genggaman.

Balapan berakhir sebelum waktunya bagi Quartararo. Ekspresi kecewa yang diperlihatkannya di pinggir lintasan saat itu menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang MotoGP 2025.

Fokus Menulis Cerita Baru

Setelah melewati libur musim panas, Quatararo merasa kondisinya jauh lebih baik. Waktu jeda dimanfaatkan untuk memulihkan kebugaran sehingga bisa kembali tampil maksimal saat kompetisi dimulai lagi.

Kampiun MotoGP 2021 itu menegaskan dirinya tidak ingin terus terjebak pada kegagalan tahun lalu. Fokusnya kini tertuju pada kesempatan baru yang menantinya di Silverstone.