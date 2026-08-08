MotoGP Inggris 2026: Jorge Martin Rebut Pole Position, Marc Marquez Terlempar

jpnn.com - Sesi Kualifikasi 2 (Q2) MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone berlangsung sengit hingga lap terakhir. Jorge Martin akhirnya keluar sebagai pembalap dengan catatan waktu terbaik.

Martin sukses mengamankan pole position pada Sabtu (8/8/2026) malam WIB.

Rider Aprilia Racing itu mencatat waktu 1 menit 56,160 detik. Hasil tersebut menempatkannya di depan Raul Fernandez dan Ai Ogura yang masing-masing mengisi posisi kedua dan ketiga.

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Martin Tampil di Saat yang Tepat

Persaingan menuju posisi terdepan berlangsung ketat sepanjang sesi. Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, hingga Fabio Di Giannantonio sempat masuk dalam persaingan terdepan.

Namun, Martin baru benar-benar menunjukkan kecepatannya ketika waktu Q2 hampir habis. Satu lap cepat pada penghujung sesi membuatnya mengambil alih posisi pertama dan menggeser Fernandez.

Marc Marquez Start dari Posisi Keenam

Di sisi lain, Marc Marquez harus menerima hasil yang kurang ideal. Pembalap Ducati Lenovo itu hanya menempati posisi keenam dan gagal mengamankan tempat di baris depan.

Marquez sempat mengalami momen menegangkan ketika motornya hampir kehilangan keseimbangan di salah satu tikungan. Beruntung, dia berhasil menyelamatkan diri dan melanjutkan sesi tanpa insiden.

Sang adik, Alex Marquez, juga belum mampu menembus barisan terdepan. Alex akan memulai balapan dari posisi ketujuh.