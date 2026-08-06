MotoGP Inggris 2026: Marc Marquez Akui Silverstone Jadi Ancaman Besar, Ini Alasannya

jpnn.com - Marc Marquez tidak ingin terlena dengan tren positif yang mengiringinya menjelang MotoGP Inggris 2026.

Meski sedang berada dalam momentum kebangkitan, pembalap Ducati Lenovo itu menilai Silverstone merupakan salah satu lintasan yang paling sulit dihadapi musim ini.

Akhir pekan di Inggris menjadi seri pertama setelah jeda musim panas MotoGP 2026. Marquez datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil memangkas jarak dari Jorge Martin dalam perebutan gelar Juara Dunia.

Silverstone Dinilai Punya Tantangan Berbeda

Meski peluangnya kembali terbuka, Marquez mengingatkan bahwa Silverstone bukan sirkuit yang mudah ditaklukkan.

Menurutnya, kombinasi panjang lintasan, tikungan berkecepatan tinggi, dan cuaca yang sulit diprediksi membuat balapan di Inggris selalu penuh risiko.

"Kami menjalani balapan yang luar biasa sebelum jeda dan berhasil membawa pulang seluruh poin yang tersedia. Selama libur, saya memanfaatkan waktu untuk memulihkan kondisi sekaligus tetap menjaga ritme latihan," ujarnya.

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Cuaca Bisa Ubah Segalanya

Marquez menyebut faktor fisik akan memainkan peran penting sepanjang akhir pekan. Selain itu, perubahan cuaca di Silverstone juga bisa mengubah jalannya balapan dalam waktu singkat.

"Silverstone adalah salah satu lintasan yang paling menguras tenaga. Ditambah lagi, cuaca di sana selalu sulit ditebak sehingga apa pun bisa terjadi sepanjang akhir pekan," katanya.