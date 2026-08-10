MotoGP Inggris 2026: Marc Marquez Babak Belur, Begini Pengakuannya

jpnn.com - Marc Marquez harus menerima kenyataan pahit di MotoGP Inggris 2026.

Pembalap Ducati itu hanya mampu finis ketujuh dalam balapan di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) malam WIB.

Hasil tersebut membuat posisi Marquez tertahan di peringkat keempat klasemen sementara. Dia kini mengoleksi 200 poin dan tertinggal 40 angka dari Jorge Martin yang masih berada di puncak.

Marquez Kesulitan Mengimbangi Rival

Marquez sebenarnya sempat berada di posisi keempat pada awal balapan. Namun, kecepatannya tidak mampu bertahan sehingga satu per satu pembalap lain berhasil melewatinya.

Pada akhirnya, Marquez harus puas finis 9,6 detik di belakang Raul Fernandez yang keluar sebagai pemenang.

"Saya sebenarnya sudah memperkirakan balapan ini akan sulit. Motor dan ban bekerja dengan baik, tetapi saya tidak menemukan cara untuk membuat performa saya lebih maksimal."

"Posisi ketujuh memang menjadi hasil yang secara realistis sudah kami perkirakan," ucap mantan rider Repsol Honda itu.

Jarak dengan Martin Melebar

Kondisi tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi Marquez. Sebelumnya, juara dunia tujuh kali itu hanya tertinggal 18 poin dari Martin setelah meraih dua kemenangan beruntun di Sachsenring.