MotoGP Inggris 2026: Marc Marquez Dibayangi Satu Masalah yang Belum Selesai

jpnn.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan kepercayaan diri yang sedang meningkat.

Hasil positif sebelum jeda musim panas membuat peluangnya menjadi Juara Dunia terbuka lebar.

Meski demikian, rider Ducati Lenovo itu mengaku masih memiliki satu kendala yang membuatnya belum tenang menyambut balapan di Sirkuit Silverstone.

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Lengan Kanan Masih Jadi Kendala

Selama libur kompetisi, Marquez memilih fokus menjalani latihan fisik. Target utamanya ialah mengembalikan kekuatan lengan kanan yang belum pulih sepenuhnya setelah menjalani operasi saraf radial.

"Motor kami sudah bekerja dengan baik, begitu juga tim dan mental saya."

"Sekarang saya hanya ingin meningkatkan kondisi fisik agar lebih siap menjalani paruh kedua musim. Karena itu, masa liburan saya tidak benar-benar panjang," ucap rider asal Spanyol itu.

Menurut mantan pembalap Repsol Honda itu, tenaga di lengan kanannya masih belum kembali normal.

"Lengan kanan masih menjadi pekerjaan terbesar saya. Saya berusaha mengembalikan kekuatan otot yang belum pulih sepenuhnya. Jika itu berhasil, peluang kami bersaing memperebutkan gelar akan makin besar," tambahnya.