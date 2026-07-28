MotoGP Inggris 2026: Marco Bezzecchi Bawa Kabar Baik setelah Cedera Mengerikan

jpnn.com - Harapan Aprilia Racing untuk kembali diperkuat Marco Bezzecchi pada seri MotoGP Inggris 2026 semakin terbuka.

Pembalap asal Italia itu mengungkapkan proses penyembuhan cederanya berjalan sesuai harapan setelah menjalani operasi beberapa waktu lalu.

Bezzecchi sebelumnya harus mengakhiri akhir pekan MotoGP Jerman lebih cepat akibat kecelakaan hebat saat sesi kualifikasi kedua (Q2) di Sirkuit Sachsenring.

Insiden highside di Tikungan 7 membuatnya mengalami cedera pada tulang selangka serta luka di bagian lutut yang memerlukan tindakan medis.

Pemulihan Cedera Berjalan Sesuai Rencana

Kini, menjelang berakhirnya jeda musim panas, perkembangan kondisi fisiknya terus menunjukkan kemajuan. Bezzecchi pun optimistis bisa kembali mengaspal di Silverstone, yang akan menjadi seri pembuka setelah libur kompetisi.

"Kondisi saya terus membaik dan sejauh ini proses pemulihannya berjalan sesuai rencana," ucapnya.

Meski belum diizinkan menunggangi motor, Bezzecchi mulai kembali beraktivitas di lingkungan balap.

Dia menyempatkan diri menghadiri Campionato Italiano Velocita (CIV) Night Race di Misano untuk bertemu rekan-rekan dan menikmati atmosfer lintasan.