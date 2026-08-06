MotoGP Inggris 2026: Marco Bezzecchi Tak Berani Bidik Kemenangan, Kenapa?
jpnn.com - Marco Bezzecchi memilih bersikap realistis menjelang MotoGP Inggris 2026.
Pembalap Aprilia Racing itu mengaku belum ingin memasang target tinggi saat kembali mengaspal di Sirkuit Silverstone, akhir pekan ini.
Seri Inggris menjadi balapan pertama Bezzecchi setelah absen akibat cedera yang dialaminya pada MotoGP Jerman 2026.
Saat itu, pebalap asal Italia tersebut mengalami patah tulang selangka dalam sesi kualifikasi sehingga gagal mengikuti sprint race maupun balapan utama.
Belum Pulih Sepenuhnya
Jeda kompetisi selama beberapa pekan memang dimanfaatkan Bezzecchi untuk menjalani pemulihan. Namun, kondisinya belum benar-benar kembali seperti semula.
"Saya memang merasa sedikit lebih baik. Akan tetapi, kondisi saya belum sepenuhnya pulih."
"Bahu saya masih belum benar-benar nyaman dan lutut kiri juga masih bermasalah. Nanti saya akan melihat bagaimana rasanya saat sudah berada di atas motor," ucapnya.
Kondisi tersebut membuat rider berusia 27 tahun itu enggan memikirkan peluang merebut podium tertinggi di Silverstone.
Marco Bezzecchi datang ke MotoGP Inggris 2026 sebagai juara bertahan. Namun, dia justru mengaku tak berani membidik kemenangan.
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