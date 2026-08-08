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MotoGP Inggris 2026: Pecco Bagnaia Kembali, Silverstone Langsung Kasih Ujian Berat

MotoGP Inggris 2026: Pecco Bagnaia Kembali, Silverstone Langsung Kasih Ujian Berat
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Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: MotoGP.

jpnn.com - Francesco Bagnaia akhirnya kembali ke lintasan setelah melewati masa pemulihan akibat cedera. Namun, comeback pembalap Ducati Lenovo itu langsung dihadapkan pada tantangan berat di MotoGP Inggris 2026.

Seri balapan akhir pekan ini berlangsung di Sirkuit Silverstone, Minggu (8/8/2026).

Bagi Bagnaia, balapan tersebut menjadi kesempatan pertamanya kembali menunggangi Desmosedici GP26 setelah menjalani operasi pada tangannya.

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Kondisi fisik pun menjadi perhatian utama. Silverstone dikenal sebagai salah satu sirkuit yang membutuhkan stamina tinggi sehingga Bagnaia harus benar-benar mengukur kemampuan tubuhnya sepanjang akhir pekan.

"Silverstone memiliki karakter yang sangat menguras tenaga karena saya baru menjalani operasi lengan," kata pembalap yang karib disapa Pecco itu.

Bagnaia Masih Mencari Ritme

Bagnaia memang mengaku kondisi tubuhnya sudah jauh lebih baik setelah memanfaatkan masa jeda untuk menjalani pemulihan.

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Meski demikian, pembalap Italia tersebut belum mengetahui sepenuhnya bagaimana respons tubuhnya ketika kembali menggeber motor MotoGP dalam kondisi balapan resmi.

"Pemulihan saya berjalan cukup baik selama masa istirahat. Sekarang saya perlu kembali mengendarai motor dan melihat bagaimana kondisi tangan saya ketika mendapat tekanan sepanjang sesi," katanya.

MotoGP Inggris 2026 menjadi panggung comeback Francesco 'Pecco' Bagnaia. Namun, Silverstone langsung menghadirkan tantangan berat.

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