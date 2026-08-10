MotoGP Inggris 2026: Raul Fernandez Bikin Kejutan, Ternyata Ini Pemantiknya
jpnn.com - Raul Fernandez menghadirkan kejutan besar di MotoGP Inggris 2026.
Pembalap Trackhouse itu berhasil mengakhiri balapan di Silverstone, Minggu (9/8/2026), di posisi terdepan.
Kemenangan tersebut menjadi tambahan penting bagi Fernandez yang baru saja memperpanjang kontrak bersama Trackhouse selama dua tahun.
Fernandez Akhirnya Menemukan Momen
Hasil di Silverstone menjadi kemenangan pertama Fernandez pada MotoGP 2026.
Pembalap asal Spanyol itu kini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 184 poin.
Jorge Martin masih memimpin persaingan dengan 240 poin. Namun, kemenangan di Negeri Ratu Elizabeth menjadi bukti bahwa Trackhouse mampu bersaing dengan para pembalap papan atas.
Fernandez pun mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah berhasil menjadi pembalap pertama yang melewati garis finis.
"Saya sangat senang dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Terima kasih kepada tim saya," ucapnya.
MotoGP Inggris 2026 menjadi panggung kebangkitan Raul Fernandez. Apa yang membuat pembalap Trackhouse itu tampil begitu cepat di Silverstone?
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