MotoGP Inggris 2026: Silverstone Jadi Titik Balik Marco Bezzecchi?

jpnn.com - Marco Bezzecchi datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan membawa harapan besar.

Rider Aprilia itu belum sepenuhnya pulih dari cedera, tetapi bertekad kembali bersaing di barisan depan saat balapan digelar di Sirkuit Silverstone akhir pekan ini.

Sebelum benar-benar turun ke lintasan, Bezzecchi masih harus melewati pemeriksaan medis yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) waktu setempat.

Hasil tes itu akan menentukan apakah dirinya dinyatakan layak mengikuti balapan atau tidak.

Meski kondisi fisiknya belum ideal, semangat Bezzecchi untuk kembali menunggangi RS-GP26 sama sekali tidak berkurang.

"Saya sangat senang akhirnya bisa kembali ke paddock. Memang saya masih harus menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu, tetapi saya sudah tidak sabar kembali mengendarai motor dan bertemu tim," ujar pembalap asal Italia itu.

Silverstone Simpan Harapan

Silverstone bukan sirkuit yang asing bagi Bezzecchi. Trek legendaris di Inggris itu pernah menghadirkan momen spesial dalam kariernya dan kini diharapkan menjadi awal kebangkitan setelah periode sulit menjelang jeda musim panas.

Musim 2026 sebenarnya diawali dengan impresif. Bezzecchi mampu memenangi tiga seri pertama dan beberapa kali naik podium. Namun, rentetan insiden, hukuman, hingga cedera membuat perolehan poinnya melambat drastis.