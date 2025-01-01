MotoGP: Isu Retak di Internal Ducati Menggema, Davide Tardozzi Akhirnya Buka Suara

jpnn.com - Isu keretakan di tubuh manajemen Ducati sempat menghangat menjelang persiapan akhir MotoGP 2026.

Nama Davide Tardozzi dikabarkan akan meninggalkan tim pabrikan asal Italia tersebut setelah muncul rumor ketegangan dengan General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

Rumor Keretakan Manajemen Ducati Merebak

Spekulasi itu mencuat di tengah fase krusial menjelang pergantian tahun, periode yang lazim dimanfaatkan tim-tim MotoGP untuk mematangkan struktur dan strategi menghadapi musim berikutnya.

Ducati pun tak luput dari sorotan, terutama setelah pernyataan Tardozzi pada musim lalu yang menyinggung lambannya tim memahami kebutuhan Francesco Bagnaia.

Sejumlah laporan media Italia bahkan menyebut Ducati telah menyiapkan beberapa nama sebagai calon pengganti Tardozzi.

Pembalap penguji Michele Pirro, manajer tim Pramac Gino Borsoi, hingga mantan bos Pramac Giacomo Guidotti disebut-sebut masuk dalam radar.

Ducati dan Tardozzi Bantah Isu Pecah Kongsi

Namun, Ducati dengan cepat meredam isu tersebut. Melalui unggahan di media sosial, pabrikan asal Italiaitu menampilkan momen kebersamaan Tardozzi dan Dall’Igna yang terlihat tertawa bersama.

Unggahan itu disertai pernyataan bernada sindiran yang menegaskan bahwa kabar perpecahan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar.