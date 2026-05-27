MotoGP Italia 2026: Alex Marquez Tumbang, Sosok Ini Jadi Pengganti

jpnn.com - Alex Marquez dipastikan absen pada MotoGP Italia 2026 karena masih menjalani pemulihan cedera serius.

Situasi tersebut membuat Gresini Racing harus segera mencari pembalap pengganti untuk seri yang digelar di Sirkuit Mugello akhir pekan ini. Michele Pirro pun dipastikan turun membela tim satelit Ducati itu.

Alex Marquez sendiri masih harus menepi karena menjalani proses pemulihan cedera yang dia derita seusai insiden di Catalunya.

Adik Marc Marquez itu mengalami patah tulang selangka kanan serta gangguan pada ruas tulang belakang C7 yang membuatnya harus menjalani operasi dan pemulihan.

Bagi Pirro, Mugello bukan lintasan asing. Rider veteran itu beberapa kali tampil di sirkuit tersebut sebagai pembalap pengganti dan memahami karakter trek yang cepat serta teknikal.

Pembalap uji Ducati itu juga sempat turun musim ini saat menggantikan Fermin Aldeguer di GP Thailand.

Balapan di Italia ini juga menjadi semacam pulang kampung bagi Pirro yang terakhir kali tampil di Mugello pada 2023, saat dia juga dipercaya menggantikan Alex Marquez.

Gresini menilai kehadiran Pirro dapat membantu menjaga keseimbangan performa di tengah situasi sulit yang terjadi akibat absennya Alex.