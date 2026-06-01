MotoGP Italia 2026: Aprilia tak Terbendung, Marc Marquez Kehabisan Momentum

jpnn.com - Comeback Marc Marquez di MotoGP Italia 2026 belum berakhir manis.

Marquez sempat memberi harapan saat mengaspal di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5/2026).

Rider Ducati Lenovo itu mampu bersaing di barisan depan. Marquez bahkan sempat bertahan di posisi keempat.

Sayangnya, kondisi fisik yang belum sepenuhnya fit membuat kampiun MotoGP 2025 tersebut kesulitan menjaga konsistensi.

Kesalahan saat melebar di salah satu tikungan membuatnya kehilangan banyak posisi.

Momentum itu dimanfaatkan para pesaingnya. Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, dan Pedro Acosta bergantian melewati Marquez yang akhirnya harus puas finis di urutan ketujuh MotoGP Italia 2026.

Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada dua pembapal Aprilia Racing, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Bezzecchi tampil sebagai penguasa Mugello, sedangkan Martin menguntit di posisi kedua.