MotoGP Italia 2026: Ducati Raja Mugello, Bisakah Aprilia Mematahkan Kutukan?

jpnn.com - Sirkuit Mugello akan menjadi arena pertarungan panas para pembalap pada seri ketujuh MotoGP 2026 akhir pekan ini.

MotoGP Italia 2026 hadir dalam situasi yang tidak biasa. Sejumlah rider papan atas dipastikan absen setelah mengalami cedera pada seri sebelumnya di Catalunya.

Alex Marquez menjadi salah satu korban insiden horor yang terjadi dua pekan lalu. Pembalap Gresini Racing itu harus menunda comeback karena belum berada dalam kondisi ideal.

Kondisi serupa dialami Marc Marquez yang masih menjalani pemulihan cedera. Johann Zarco juga dipastikan belum bisa tampil seusai mengalami kecelakaan di Catalunya.

Absennya beberapa nama besar membuat persaingan di Mugello diprediksi berjalan menarik. Aprilia kini memiliki peluang besar untuk makin menjauh dalam perebutan poin klasemen.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi untuk sementara memimpin klasemen dengan raihan 142 angka. Rider asal Italia tersebut unggul 15 poin dari rekan setimnya, Jorge Martin yang terus menempel ketat di posisi kedua.

Sementara itu, pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio masih menjaga peluang di peringkat ketigasetelah mengumpulkan 116 poin hingga seri keenam.

Mugello sendiri dikenal sebagai salah satu lintasan yang sangat bersahabat untuk Ducati. Pabrikan asal Italia itu mendominasi balapan kandang mereka dalam beberapa tahun terakhir.