MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Akhirnya Mendapat Jawaban yang Dicari

Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Setelah melewatkan dua balapan beruntun, Marc Marquez akhirnya kembali ke lintasan MotoGP 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu merasakan aspal Sirkuit Mugello dalam race bertajuk MotoGP Italia 2026.

Sebelumnya, Marquez absen di Prancis dan Catalunya. Rider asal Spanyol tersebut sempat naik meja operasi untuk mengatasi masalah pada bahu kanannya.

Setelah mendapat lampu hijau dari tim medis, Marquez tampil pada sesi latihan bebas pertama (FP1) dan practice, Jumat (29/5/2026).

Hasil awal yang dia dapat cukup menggembirakan. The Baby Alien mengaku sudah tidak lagi merasakan gejala mati rasa yang sebelumnya mengganggu performanya ketika mengendarai motor

Meski demikian, kondisinya masih jauh dari kata ideal.

Marquez mengaku masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya agar mampu tampil kompetitif sepanjang balapan.

"Hal yang paling penting bagi saya ialah melihat bagaimana respons saraf saya. Saya ingin memastikan tidak ada lagi rasa kebas di tangan, jari-jari, maupun siku," ungkapnya.

Kondisi terbaru Marc Marquez terungkap di MotoGP Italia 2026. Ada jawaban yang selama ini dia cari.

