MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Akhiri Penantian yang Sempat Dianggap Kutukan

jpnn.com - MotoGP Italia 2026 menjadi balapan yang tak akan pernah dilupakan Marco Bezzecchi.

Rider Aprilia Racing itu sukses finis terdepan dalam race di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5/2026).

Keberhasilan tersebut terasa sangat istimewa bagi Bezzecchi. Sebab, untuk pertama kalinya sejak memulai karier balap profesional pada 2015, pembalap asal Italia itu mampu berdiri di podium tertinggi di depan publik sendiri.

Selepas balapan, Bezzecchi mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah akhirnya mampu menaklukkan Mugello.

"Perasaan ini benar-benar luar biasa. Sejak kecil saya selalu membayangkan bisa meraih kemenangan di sini, jadi rasanya sangat spesial ketika akhirnya hal itu benar-benar terjadi," ucapnya.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Bezzeccchi. Mugello selalu menjadi sirkuit yang ingin ditaklukkan, tetapi hasil terbaik tak kunjung datang.

"Sejujurnya, saya selalu membayangkan momen seperti ini saat melihat pembalap lain merayakan kemenangan di Mugello."

"Saya belum pernah merasakannya sendiri dan kadang itu terasa seperti kutukan. Karena itu, saya hanya berusaha terus bekerja keras sambil berharap suatu hari kesempatan itu datang," tambahnya.