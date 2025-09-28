menu
MotoGP Jepang 2025: 3 Jalan Marc Marquez Menuju Takhta Juara Dunia
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo.

jpnn.com - Marc Marquez (Ducati Lenovo) makin dekat dengan gelar juara dunia setelah tampil impresif pada sesi sprint race MotoGP Jepang 2025, Sabtu (27/9/2025).

The Baby Alien kian kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 meski hanya finis kedua di belakang rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

Keunggulan Poin Makin Lebar

Tambahan poin dari sprint race membawa Marquez kini mengoleksi 521 angka. Pembalap asal Spanyol itu unggul sangat jauh dari adiknya, Alex Marquez, yang baru mengumpulkan 330 poin.

Selisih 191 angka membuat peluang juara MotoGP ketujuh dalam karier Marc Marquez tinggal menunggu waktu.

Tiga Jalan Marquez Amankan Gelar

Sejumlah skenario membuat Marquez berpeluang langsung mengunci gelar di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9/2025).

Pertama, Marquez akan langsung dinobatkan menjadi Juara Dunia jika mampu finis pertama atau kedua, terlepas dari hasil Alex Marquez.

Kedua, Marquez cukup finis di depan sang adik untuk memastikan gelar. Ketiga, meski gagal meraih poin, mantan pembalap Repsol Honda itu tetap bisa juara andai Alex tak masuk 10 besar.

Sejarah Menanti The Baby Alien

Dengan performa konsisten sepanjang musim, peluang Marquez mengunci gelar di Jepang terbuka sangat lebar.

