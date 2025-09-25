MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Bisa Ukir 3 Rekor Sekaligus

jpnn.com - Marc Marquez kembali menjadi sorotan menjelang MotoGP Jepang 2025.

Bukan sekadar mengejar kemenangan, pembalap Ducati Lenovo itu berpotensi menorehkan tiga catatan bersejarah sekaligus.

Hingga saat ini, Marquez masih nyaman berada di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 512 poin

The Baby Alien unggul jauh, yakni 182 angka dari sang adik, Alex Marquez, yang menguntit di posisi kedua.

Berpotensi Juara di Jepang

Artinya, skenario penobatan gelar bisa terjadi di Sirkuit Motegi jika Marquez mampu mengoleksi setidaknya tiga poin dari sprint race maupun balapan utama.

Apabila syarat itu terpenuhi, gelar juara dunia MotoGP 2025 akan resmi menjadi milik pembalap asal Spanyol tersebut.

Menariknya, kemenangan tersebut tidak hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga membuka jalan menuju tiga pencapaian istimewa dalam karier Marquez.

Tiga Rekor Marc Marquez

Pertama, Marquez akan mengamankan gelar juara dunia MotoGP yang ketujuh, setelah sebelumnya sukses di musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019.