menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Bisa Ukir 3 Rekor Sekaligus

MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Bisa Ukir 3 Rekor Sekaligus

MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Bisa Ukir 3 Rekor Sekaligus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

jpnn.com - Marc Marquez kembali menjadi sorotan menjelang MotoGP Jepang 2025.

Bukan sekadar mengejar kemenangan, pembalap Ducati Lenovo itu berpotensi menorehkan tiga catatan bersejarah sekaligus.

Hingga saat ini, Marquez masih nyaman berada di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 512 poin

Baca Juga:

The Baby Alien unggul jauh, yakni 182 angka dari sang adik, Alex Marquez, yang menguntit di posisi kedua.

Berpotensi Juara di Jepang

Artinya, skenario penobatan gelar bisa terjadi di Sirkuit Motegi jika Marquez mampu mengoleksi setidaknya tiga poin dari sprint race maupun balapan utama.

Apabila syarat itu terpenuhi, gelar juara dunia MotoGP 2025 akan resmi menjadi milik pembalap asal Spanyol tersebut.

Baca Juga:

Menariknya, kemenangan tersebut tidak hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga membuka jalan menuju tiga pencapaian istimewa dalam karier Marquez.

Tiga Rekor Marc Marquez

Pertama, Marquez akan mengamankan gelar juara dunia MotoGP yang ketujuh, setelah sebelumnya sukses di musim 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Marc Marquez kembali menjadi sorotan menjelang MotoGP Jepang 2025. Bisa ukir 3 rekor sekaligus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI