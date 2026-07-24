MotoGP Jepang 2026 Bisa Jadi Akhir Sebuah Era, Takaaki Nakagami Ambil Peran Utama
jpnn.com - Takaaki Nakagami kembali mendapat kesempatan merasakan atmosfer balapan MotoGP.
Meski sudah tidak lagi berstatus pembalap penuh waktu, rider asal Jepang itu dipastikan tampil di seri kandang setelah Honda HRC memberinya jatah wildcard untuk MotoGP Jepang 2026.
Balapan di Sirkuit Motegi pada 2-4 Oktober nanti menjadi penampilan perdana Nakagami di kelas premier sepanjang musim ini.
Honda Kembali Percaya kepada Nakagami
Kepercayaan tersebut tidak lepas dari perannya sebagai pebalap pengembang Honda sejak memutuskan mengakhiri karier regulernya pada penghujung 2024.
Selama menjalankan tugas tersebut, HRC beberapa kali memanfaatkan pengalamannya untuk menguji motor dalam kondisi balapan.
Hasil paling menonjol yang pernah dibukukannya sebagai wildcard ialah finis di posisi keenam pada MotoGP Prancis 2025. Namun, ketika tampil di Motegi musim lalu, dia gagal menyelesaikan balapan utama.
Menariknya, keputusan Honda memanggil kembali Nakagami muncul di tengah absennya Johann Zarco yang masih menjalani pemulihan cedera.
Sebelumnya, pabrikan Jepang justru lebih memilih Cal Crutchlow untuk mengisi kekosongan tersebut.
Takaaki Nakagami dipastikan tampil di MotoGP Jepang 2026 lewat wildcard. Ada alasan besar yang membuat kesempatan ini begitu spesial.
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