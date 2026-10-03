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MotoGP Jepang 2026: Jorge Martin Rebut Pole Position Ungguli Marc Marquez

MotoGP Jepang 2026: Jorge Martin Rebut Pole Position Ungguli Marc Marquez
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Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin merebut pole position MotoGP Jepang 2026 setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di Mobility Resort Motegi, Jepang, Sabtu. (X/MotoGP)

jpnn.com - JAKARTA - Jorge Martin merebut pole position MotoGP Jepang 2026.  Pembalap Aprilia Racing itu menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di Mobility Resort Motegi, Jepang, Sabtu (3/10).

Martin mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,371 detik pada Q2 untuk mengungguli pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang menempati posisi kedua.

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta melengkapi baris terdepan setelah mengakhiri kualifikasi di posisi ketiga.

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Jorge Martin memastikan pole setelah mempertajam catatan waktu pada fase akhir Q2.

Pembalap asal Spanyol itu menggeser Marquez dari posisi teratas.

Sementara itu, Marquez sempat melebar hingga gravel ketika berusaha memperbaiki catatan waktunya pada pengujung sesi.

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Hasil tersebut juga menjadi kebangkitan Martin setelah pada sesi Practice Jumat hanya berada di posisi kedelapan dengan catatan 1 menit 43,275 detik.

Pada Practice, Alex Marquez menjadi yang tercepat dengan 1 menit 42,811 detik, disusul Acosta dan Marc Marquez.

Jorge Martin merebut pole position MotoGP Jepang 2026 setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi dan mengungguli Marc Marquez.

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