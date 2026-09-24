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MotoGP Jepang 2026: Somkiat Chantra Dapat Panggilan Mengejutkan dari Honda

MotoGP Jepang 2026: Somkiat Chantra Dapat Panggilan Mengejutkan dari Honda
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Pembalap Thailand Somkiat Chantra. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP.

jpnn.com - Honda membuat keputusan tak terduga menjelang MotoGP Jepang 2026.

Somkiat Chantra kembali mendapat kesempatan turun di kelas premier untuk menggantikan Joan Mir di Sirkuit Motegi.

Kesempatan tersebut datang ketika Honda membutuhkan pembalap pengganti untuk dua seri berikutnya.

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Mir masih harus menjalani proses pemulihan setelah mengalami kelelahan ekstrem yang membuatnya tidak mampu menyelesaikan MotoGP San Marino 2026.

Honda memastikan Mir tidak hanya melewatkan balapan di Austria. Pembalap Spanyol itu juga harus absen di Motegi dan Mandalika sambil menjalani pemeriksaan medis lanjutan.

Honda Kehabisan Opsi

Situasi Honda cukup rumit karena dua pembalap penguji mereka tidak bisa mengisi posisi Mir.

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Takaaki Nakagami sudah menjalankan tugas tersebut di Red Bull Ring. Namun, pembalap Jepang itu tidak dapat kembali ke kursi Mir karena akan tampil sebagai wildcard di Motegi menggunakan motor kelima Honda.

Sementara itu, Aleix Espargaro masih menjalani pemulihan akibat cedera punggung.

Somkiat Chantra kembali ke MotoGP setelah mendapat panggilan mengejutkan dari Honda.

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