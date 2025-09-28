MotoGP Jepang: Alex Marquez Berusaha Menunda Sang Kakak Mengunci Titel Juara Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap BK8 Gresini Racing yang didukung Federal Oil, Alex Marquez mengaku harus bekerja keras agar bisa menahan sang kakak Marc Marquez mengunci titel Juara Dunia MotoGP 2025 di Jepang.

Alex Marquez harus memastikan meraih kemenangan di sesi Main Race MotoGP Jepang untuk tujuan tersebut.

Posisi start Alex Marquez kurang diuntungkan akibat Ducati Desmosedici GP24 belum mendapatkan setelan yang tepat.

Dirinya mengakui motor mulai kompetitif setelah bisa tembus ke sesi kualifikasi akhir alias Q2.

“Setelah melewati hari Jumat yang kurang baik, sangat sulit untuk bisa kompetitif dan menjadi yang terbaik kali ini."

"Masih banyak yang perlu dianalisis dan diperbaiki agar sesi warm up nanti lebih optimal,” ujar Alex Marquez melalui keterangan Federal Oil, Minggu.

Sementara itu, Fermin Aldeguer mengakui bahwa jalannya Sprint Race sangat menantang.

"Balapannya sendiri tidak buruk, tetapi suhu ban depan setelah tertinggal dua hingga tiga putaran di belakang lawan, menjadi sulit dikendalikan. Kami akan coba lagi besok (Minggu),” ungkap Fermin Aldeguer.