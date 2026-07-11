menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Jerman: Marc Marquez Pimpin Top 10, tetapi Khawatir sama 3 Orang Itu

MotoGP Jerman: Marc Marquez Pimpin Top 10, tetapi Khawatir sama 3 Orang Itu

MotoGP Jerman: Marc Marquez Pimpin Top 10, tetapi Khawatir sama 3 Orang Itu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc MArquez di Practice MotoGP Jerman 2026. Foto: motogp

jpnn.com - SAXONY - Petahana MotoGP Marc Marquez menyiratkan rasa masih belum nyaman menjelang kualifikasi MotoGP Jerman yang dijawalkan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Saxony, Sabtu (11/7) sore WIB.

Itu lantaran ada tiga pembalap yang menurutnya bisa mengancam atau meredam keinginannya untuk mendapatkan posisi start di bagian depan.

Marc Marquez berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2) MotoGP Jerman setelah menjadi yang paling kencang pada practice kemarin.

Baca Juga:

Anda mungkin sudah tahu, bahwa practice merupakan sesi klasifikasi pembalap bisa langsung ke Q2 atau harus melalui kualifikasi 1 (Q1).

MotoGP Jerman: Marc Marquez Pimpin Top 10, tetapi Khawatir sama 3 Orang ItuTop 10 Practice MotoGP Jerman 2026. (motogp)

Top 10 berhak mendapat tiket langsung ke Q2, sedangkan yang di luar 10 Besar harus bersaing di Q1. Dua terbaik di Q1 lalu berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan race/grand prix.

Baca Juga:

"Saya merasa baik dan hasil di practice penting buat mengukur bagaimana di kualifikasi," ujar Marc kepada awak MotoGP.

"Masih ada keseimbangan yang harus kami perbaiki dan saya harus mengevaluasi," imbuhnya.

Marc Marquez pimpin Top 10 Practice MotoGP Jerman. Sore WIB ini kualifikasi, cek jadwal di sini, ya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI