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MotoGP Jerman: Marc Marquez Pole Position dengan Rekor Lap

MotoGP Jerman: Marc Marquez Pole Position dengan Rekor Lap
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Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - SAXONY - Marc Marquez mengukir rekor hebat pada kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7) sore WIB.

Petahana MotoGP itu mempertajam rekor lap.

Sebelumnya rekor lap di Sachsenring dipegang Fabio Di Giannantonio; satu menit 19,071 detik yang tercipta tahun lalu.

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Marc mematahkannya, menjadi satu menit 19,041 detik.

Dramatis. Marc mengukir waktu terbaiknya itu di saat Di Gia sedang memimpin kualifikasi dan tampak akan bertahan hingga akhir.

Kecelakaan besar yang menimpa Marco Bezzecchi di pertengahan kualifikasi utama pun seperti terlupakan ketika Fabio Di Giannatonio, Marc Marquez, dan Raul Fernandez tampak menggila di lintasan.

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Bezzecchi terlihat kesakitan di tangan kirinya.

Marc akhirnya memastikan menjadi yang terbaik di kualifikasi, diikuti Alex Marquez, dan Di Gia.

Cek hasil lengkap kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di sini. Marc Marquez start pertama pada sprint malam nanti.

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