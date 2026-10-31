MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Raih Pole, tetapi Ada Masalah yang Menghantui

jpnn.com - Alex Marquez berhasil merebut pole position MotoGP Malaysia 2026 setelah mengungguli sang kakak Marc Marquez dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Sepang, Sabtu (31/10/2026).

Namun, pencapaian tersebut ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pembalap Gresini Racing itu masih harus berjuang menghadapi masalah pada bahu kanannya yang berpotensi mengganggu penampilannya dalam balapan utama.

Gangguan fisik tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Alex Marquez. Meski mampu memperlihatkan kecepatan, rider asal Spanyol itu mengaku kondisi tubuhnya belum berada pada level yang diharapkan.

Alex Marquez Sempat Kesulitan di Sepang

Masalah bahu kanan Alex bermula dari kecelakaan di MotoGP Barcelona setelah motornya menghantam bagian belakang KTM milik Pedro Acosta.

Cedera tersebut sempat memengaruhi penampilannya pada beberapa seri berikutnya, termasuk ketika berlaga di MotoGP Indonesia 2026.

Kini, saat menjalani sesi di Sepang, Alex kembali merasakan dampak cedera tersebut. Dia bahkan mengaku sempat kesulitan menemukan performa yang diinginkan pada awal rangkaian latihan.

"Pagi tadi kondisinya benar-benar di luar perkiraan saya. Banyak hal berjalan tidak sesuai dengan rencana dan saya harus menghadapi kesulitan lebih besar daripada yang dibayangkan," ucapnya.

Namun, Alex bersama tim Gresini berusaha mencari solusi melalui penyesuaian pengaturan motor, termasuk sektor elektronik dan pemilihan ban belakang soft.