MotoGP Malaysia 2026: Jorge Martin Belum Pulih, Tetapi Ingin Kejar Marc Marquez
jpnn.com - Ambisi Jorge Martin untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2026 belum padam meski cedera pergelangan tangan kanan masih mengganggu aktivitasnya.
Pembalap Aprilia itu bahkan mengaku belum mampu melakukan kegiatan sederhana seperti menyikat gigi dengan tangan kanannya, tetapi tetap ingin mencoba tampil di MotoGP Malaysia 2026.
Martin mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan setelah terjatuh dalam sprint race MotoGP Australia pekan lalu. Cedera tersebut membuat peluangnya tampil di Sepang sempat diragukan.
Namun, hasil pemeriksaan dokter MotoGP Angel Charte pada Kamis (29/10/2026) memberinya kesempatan untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama (FP1) pada Jumat (30/10/2026).
Akan tetapi, izin itu belum menjamin Martin bisa turun dalam sprint race maupun balapan utama karena kondisinya masih harus dievaluasi.
Jorge Martin Tak Mau Menyerah dalam Perebutan Gelar
Martin memiliki alasan kuat untuk berusaha kembali ke lintasan. Dia kini menempati posisi kedua klasemen sementara, tertinggal 10 poin dari Marc Marquez, dengan empat seri tersisa pada musim ini.
Situasi tersebut membuat Martin memilih menjalani terapi tanpa operasi demi memperbesar peluang tampil di Malaysia. Dia menyadari keikutsertaannya belum pasti, tetapi tidak ingin langsung menyerah sebelum mencoba.
"Saya akan berusaha tampil karena peluang meraih gelar masih terbuka. Kalau tidak mencoba, saya hanya akan menghabiskan waktu di rumah dengan tangan digips selama sebulan," ucapnya.
Jorge Martin belum pulih dari patah pergelangan tangan kanan, tetapi tetap ingin mengejar Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2026. Mampukah dia balapan?
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