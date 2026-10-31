MotoGP Malaysia 2026: Jorge Martin Buka-bukaan soal Keputusan Mundur, Ternyata!

jpnn.com - Jorge Martin harus mengubur ambisinya mengumpulkan poin di MotoGP Malaysia 2026.

Pembalap Aprilia Racing itu memilih meninggalkan Sirkuit Sepang setelah menyadari kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk menghadapi persaingan secara kompetitif.

Keputusan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Martin mengaku menghadapi dilema antara mempertahankan peluang dalam perebutan gelar juara dan menghindari risiko cedera yang lebih serius.

Saat ini, rider asal Spanyol itu masih berada di posisi kedua klasemen dengan selisih 10 poin dari Marc Marquez.

Martin Akui Kondisinya Belum Memadai

Martin sebenarnya sempat berharap bisa menemukan kecepatan terbaik meski mengalami cedera pergelangan tangan kanan.

Namun, hasil yang diperlihatkan selama latihan bebas kedua (FP2) pada Sabtu (31/10/2026) membuatnya harus mempertimbangkan kembali keputusan untuk melanjutkan akhir pekan balapan.

Kampiun MotoGP 2024 itu menilai usahanya meningkatkan kecepatan tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.

Martin juga merasa belum mampu mengendalikan motor secara optimal akibat keterbatasan pada tangan kanannya.