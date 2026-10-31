MotoGP Malaysia 2026: Jorge Martin Mundur, Marc Marquez Punya Kesempatan Emas

jpnn.com - Persaingan MotoGP Malaysia 2026 berpotensi makin menguntungkan Marc Marquez.

Rival terdekatnya, yakni Jorge Martin dipastikan tidak melanjutkan partisipasi di Sirkuit Sepang.

Situasi ini membuka peluang bagi Marquez untuk memperbesar jarak di puncak klasemen.

Keputusan tersebut diambil setelah Martin mencoba menjalani sesi latihan bebas kedua (FP2), Sabtu (31/10/2026).

Namun, pembalap Aprilia Racing itu belum mampu menunjukkan performa kompetitif dan hanya menempati urutan ke-21.

Jorge Martin Gagal Melanjutkan Balapan di Sepang

Kondisi fisik Martin tampaknya belum memungkinkan untuk menjalani seluruh rangkaian MotoGP Malaysia. Rider asal Spanyol itu beberapa kali kembali ke pit selama FP2 dan akhirnya tidak mengikuti sesi kualifikasi.

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Aprilia kemudian mengumumkan kampiun MotoGP 2024 itu menutup akhir pekannya lebih awal demi melanjutkan proses pemulihan.

"Jorge Martin tidak akan melanjutkan sisa rangkaian GP Malaysia karena harus meneruskan proses pemulihan cedera," bunyi pernyataan Aprilia.