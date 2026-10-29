MotoGP Malaysia 2026: Kabar Baik untuk Jorge Martin, Keputusan Penting Menanti
jpnn.com - Jorge Martin mendapat kesempatan untuk kembali merasakan persaingan di lintasan MotoGP Malaysia 2026.
Meski sudah dinyatakan layak mengikuti sesi latihan bebas pertama (FP1), pembalap Aprilia itu masih harus melewati evaluasi lanjutan sebelum bisa memastikan keikutsertaannya dalam balapan akhir pekan ini.
Martin mengalami cedera patah tulang pergelangan tangan kanan setelah terjatuh dalam sprint race MotoGP Australia 2026 pekan lalu.
Situasi tersebut sempat mengancam peluangnya untuk melanjutkan persaingan memperebutkan gelar juara dunia.
Namun, pembatalan balapan utama di Australia akibat cuaca membuat persaingan klasemen tidak mengalami perubahan poin dari balapan tersebut.
Martin pun masih memiliki peluang untuk mengejar Marc Marquez yang kini unggul 10 poin darinya.
Jorge Martin Dapat Lampu Hijau untuk FP1
Dengan empat seri tersisa musim ini, Martin berusaha memulihkan kondisi secepat mungkin. Kesempatan tampil di Malaysia menjadi penting bagi pebalap asal Spanyol tersebut untuk menjaga peluangnya dalam perebutan gelar.
Tim medis MotoGP melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Martin pada Kamis (29/10/2026). Hasilnya, rider asal Spanyol itu mendapat izin untuk mengikuti FP1 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10/2026) pagi WIB.
Jorge Martin mendapat kesempatan untuk kembali merasakan persaingan di lintasan MotoGP Malaysia 2026.
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