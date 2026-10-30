MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Sampai Heran Melihat Jorge Martin, Ada Apa?
jpnn.com - Keputusan Jorge Martin untuk kembali mengaspal di MotoGP Malaysia 2026 mengundang perhatian Marc Marquez.
Pasalnya, pembalap Aprilia tersebut baru saja mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan setelah terjatuh dalam sprint race MotoGP Australia 2026.
Martin mengalami cedera di Sirkuit Phillip Island sehingga dinyatakan tidak layak mengikuti balapan utama.
Namun, situasinya berubah setelah tim medis memberikan izin kepadanya untuk mengikuti sesi latihan pertama (FP1) di Sirkuit Sepang.
Martin yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara pun masih memiliki peluang menjaga jarak 10 poin dari Marquez di puncak.
Meski demikian, Martin belum sepenuhnya mendapat lampu hijau untuk mengikuti sprint race dan balapan utama di Sepang.
Tim medis akan melakukan pemeriksaan lanjutan setelah FP1 untuk mengetahui perkembangan kondisi rider asal Spanyol tersebut.
Marc Marquez Terkejut Jorge Martin Bisa Kembali
Di sisi lain, Marquez mengaku tidak menyangka Martin dapat kembali ke lintasan dalam waktu relatif singkat.
Jorge Martin siap kembali mengaspal di MotoGP Malaysia 2026. Reaksi Marc Marquez mengundang perhatian.
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