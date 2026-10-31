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MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Singgung Kondisi Jorge Martin

MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Singgung Kondisi Jorge Martin
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Jorge Martin (89) dan Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - Ambisi Jorge Martin untuk tetap bersaing di MotoGP Malaysia 2026 mendapat perhatian dari Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu melihat rivalnya tersebut sedang menghadapi situasi sulit akibat cedera pergelangan tangan.

Marquez bahkan menilai Martin mungkin mengambil risiko terlalu besar dengan memaksakan diri tampil di Negeri Jiran.

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"Saya melihat Jorge (Martin, red) menderita hari ini," ucapnya.

Marquez Belum Mengetahui Seberapa Parah Cedera Martin

Martin datang ke Malaysia dengan kondisi pergelangan tangan kanan yang belum sepenuhnya pulih.

Kampiun MotoGP 2024 itu mengalami patah tulang radius setelah kecelakaan dalam sprint race Australia.

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Meski demikian, Martin tetap berusaha menjalani rangkaian akhir pekan balapan.

Situasi tersebut membuat Marquez ikut memperhatikan perkembangan kondisi pembalap Aprilia Racing itu meskipun fokus utamanya tetap tertuju pada pekerjaannya sendiri.

Ambisi Jorge Martin untuk tetap bersaing di MotoGP Malaysia 2026 mendapat perhatian dari Marc Marquez.

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