MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Singgung Team Order Ducati, Ada Pesan Tersembunyi

jpnn.com - Isu team order Ducati kembali menjadi perhatian menjelang MotoGP Malaysia 2026. Marc Marquez yang sedang memimpin klasemen memberikan jawaban menarik.

Marquez datang ke Sirkuit Sepang dengan keunggulan 10 poin atas Jorge Martin. Hasil tersebut tidak lepas dari keberhasilannya memenangi sprint race MotoGP Australia 2026 di Phillip Island pekan lalu.

Peluang Marquez dalam perburuan gelar juga terbuka setelah Martin mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan akibat kecelakaan dalam sprint race.

Meski sudah dinyatakan fit untuk kembali menjajal lintasan, Martin masih harus berjuang menemukan kecepatan terbaiknya.

Situasi itu membuat pembahasan mengenai team order makin menarik. Marquez bisa meminta 'bantuan' kepada rider Ducati lainnya untuk memudahkan jalan menjadi juara dunia.

Salah satu nama yang menjadi perhatian ialah Alex Marquez. Adik Marc Marquez itu saat ini memperkuat tim satelit Ducati, Gresini Racing.

Marc Marquez Beri Jawaban Samar soal Team Order Ducati

Marquez tidak memberikan jawaban secara gamblang soal isu team order. Pembalap asal Spanyol tersebut justru menyinggung hubungan mereka sebagai saudara.

Menurut Marquez, keduanya tetap memiliki ambisi masing-masing untuk meraih kemenangan. Namun, ada hal yang menurutnya tidak perlu dijelaskan melalui percakapan panjang.