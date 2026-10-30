menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Tak Berani Terlalu Percaya Diri, Ini Pemicunya

MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Tak Berani Terlalu Percaya Diri, Ini Pemicunya

MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Tak Berani Terlalu Percaya Diri, Ini Pemicunya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - Marc Marquez memang sedang memegang kendali dalam persaingan gelar MotoGP 2026.

Namun, keunggulan 10 poin atas Jorge Martin belum cukup membuat pembalap Ducati itu merasa aman menjelang seri Malaysia di Sirkuit Sepang, 30 Oktober hingga 1 November.

Marquez mengantongi 365 poin setelah berhasil memenangi sprint race MotoGP Australia 2026 di Phillip Island. Hasil tersebut mengantarkannya ke puncak klasemen, menggeser Martin yang kini mengumpulkan 355 poin.

Baca Juga:

Meski demikian, Marquez sadar persaingan belum selesai. Karakter Sirkuit Sepang berbeda dari Phillip Island, sementara kondisi cuaca di Malaysia juga bisa menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap.

"Sepang memiliki karakter yang tidak sama dengan Phillip Island. Ditambah lagi, cuaca di Malaysia kerap membuat situasi balapan makin sulit," ucapnya.

"Kemenangan dalam sprint race Australia memang menjadi suntikan semangat, tetapi kami tetap harus menjaga konsentrasi."

Baca Juga:

Keunggulan 10 Poin Belum Membuat Marquez Tenang

Marquez memilih tidak menjadikan keunggulan di klasemen sebagai alasan untuk mengendurkan persiapan. Dia ingin terus bersaing di barisan depan dan memanfaatkan setiap sesi dengan sebaik mungkin.

Menurutnya, pengelolaan tenaga dan konsistensi sepanjang akhir pekan akan menjadi bagian penting untuk mendapatkan hasil maksimal di Sepang.

Marc Marquez berpeluang memperlebar jarak dari Jorge Martin di MotoGP Malaysia. Namun, pembalap Ducati itu menyadari ada tantangan yang tak boleh diremehkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI