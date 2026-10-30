MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Tak Berani Terlalu Percaya Diri, Ini Pemicunya

jpnn.com - Marc Marquez memang sedang memegang kendali dalam persaingan gelar MotoGP 2026.

Namun, keunggulan 10 poin atas Jorge Martin belum cukup membuat pembalap Ducati itu merasa aman menjelang seri Malaysia di Sirkuit Sepang, 30 Oktober hingga 1 November.

Marquez mengantongi 365 poin setelah berhasil memenangi sprint race MotoGP Australia 2026 di Phillip Island. Hasil tersebut mengantarkannya ke puncak klasemen, menggeser Martin yang kini mengumpulkan 355 poin.

Meski demikian, Marquez sadar persaingan belum selesai. Karakter Sirkuit Sepang berbeda dari Phillip Island, sementara kondisi cuaca di Malaysia juga bisa menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap.

"Sepang memiliki karakter yang tidak sama dengan Phillip Island. Ditambah lagi, cuaca di Malaysia kerap membuat situasi balapan makin sulit," ucapnya.

"Kemenangan dalam sprint race Australia memang menjadi suntikan semangat, tetapi kami tetap harus menjaga konsentrasi."

Keunggulan 10 Poin Belum Membuat Marquez Tenang

Marquez memilih tidak menjadikan keunggulan di klasemen sebagai alasan untuk mengendurkan persiapan. Dia ingin terus bersaing di barisan depan dan memanfaatkan setiap sesi dengan sebaik mungkin.

Menurutnya, pengelolaan tenaga dan konsistensi sepanjang akhir pekan akan menjadi bagian penting untuk mendapatkan hasil maksimal di Sepang.