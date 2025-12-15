MotoGP Mandalika 2025: Jurnalis Internasional Puji Fasilitas dan Layanan yang Mengesankan

menu
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 mendapat apresiasi positif dari jurnalis dan fotografer internasional . Foto: Andre/kemenpora.go.id

jpnn.com - Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 berhasil mencuri perhatian jurnalis dan fotografer internasional yang meliput ajang bergengsi ini.

Peningkatan fasilitas dan pelayanan di Media Center Dorna, yang berada di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapat apresiasi luas dari para pewarta asing.

Matt, jurnalis dari ESPN, mengaku terkesan dengan kebersihan dan kerapihan fasilitas.

"Saya menyukai semua fasilitas yang diberikan, terutama toilet yang bersih dan area coffee corner yang tersedia, meskipun jumlahnya terbatas," ucapnya.

Simon Patterson, koresponden MotoGP dari The Race, menambahkan bahwa penyelenggaraan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Walaupun seandainya tidak ada MotoGP Mandalika 2025, saya tetap ingin datang ke sini, bahkan untuk berbulan madu."

"Semua fasilitas telah ditingkatkan dari tahun lalu, dan pengalaman tahun ini sangat berkesan," jelasnya.

Rob Gray dari Polarity Photography juga memberikan pujian atas fasilitas dan pelayanan yang disediakan.

