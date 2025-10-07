MotoGP Mandalika 2025 Sukses, Ada Peran Pertamina yang All Out Jaga Pasokan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang berlangsung 3-5 Oktober 2025 telah berakhir dengan sukses.

Selama periode ajang internasional tersebut, PT Pertamina (Persero) beserta subholding di seluruh lini bisnis 'all out' memastikan kelancaran pasokan energi ke wilayah Lombok dan sekitarnya.

Seluruh sumber energi, mulai dari avtur untuk transportasi udara, LPG bagi pelaku UMKM, hingga BBM diperkuat untuk menjaga ketersediaan energi.

Baca Juga: Ini Cara Pertamina Dukung Pembalap Cilik Indonesia Jadi Generasi Balap Berprestasi

Termasuk, bahan bakar khusus Pertamax Turbo yang disediakan melalui SPBU Modular di area Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika untuk kendaraan operasional DORNA, seperti Official Safety Car MotoGP.

“Bagi kami, kualitas bahan bakar sangat penting karena saat memulai balapan kami membutuhkan tenaga terbaik. Pertamina memiliki aditif yang sangat bagus untuk mesin dan benar-benar menjaga performanya,” ujar Candido, pemandu Safety Car MotoGP dari Dorna, saat mengisi bahan bakar di SPBU Modular Pertamina, Jumat, 3 Oktober 2025.

Pertamax Turbo diformulasikan dengan Ignition Boost Formula (IBF) untuk memberikan tenaga maksimal dan respons mesin optimal.

Produk ini digunakan tidak hanya oleh Safety Car, tetapi juga oleh kendaraan operasional tim balap dan penyelenggara selama event berlangsung.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menegaskan kehadiran SPBU Modular merupakan bentuk komitmen Pertamina menghadirkan pasokan energi berkualitas tinggi untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika.