MotoGP Mandalika 2026 Pecah Rekor Jumlah Penonton, NTB Makin Mendunia

jpnn.com, LOMBOK - MotoGP Mandalika 2026 berakhir dengan sederet cerita istimewa. Rekor penonton pecah dengan kehadiran 157.875 orang selama tiga hari penyelenggaraan.

Marc Marquez akhirnya berhasil menyelesaikan balapan utama untuk pertama kalinya di Mandalika setelah empat edisi sebelumnya selalu gagal.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut capaian tersebut sebagai momentum penting bagi NTB untuk terus memperkuat posisinya sebagai tuan rumah ajang internasional.

Menurut dia, keberhasilan MotoGP tidak hanya terlihat dari persaingan para pembalap di lintasan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat lokal menyelenggarakan event berstandar dunia.

Antusiasme penonton menjadi salah satu catatan terbesar tahun ini. Sepanjang 9–11 Oktober 2026, MotoGP Mandalika mencatat 157.875 penonton, meningkat sekitar 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 140.324 orang.

Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sejak MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada 2022.

Kemeriahan semakin terasa dengan keberhasilan Marc Marquez menuntaskan balapan utama pada Minggu, 11 Oktober 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team itu finis di posisi keenam setelah sebelumnya memenangi sprint race pada Sabtu. Hasil tersebut mengakhiri rangkaian kegagalannya menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak 2022.

Keberhasilan Marquez tak bisa dilepaskan dari sembeq, tradisi doa masyarakat Sasak, yang diberikan Lalu Iqbal kepada pembalap Spanyol itu dalam rangkaian parade MotoGP di Mataram, Rabu, 7 Oktober 2026.